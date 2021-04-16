ДНР инициировала экстренное заседание контактной группы по Донбассу

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) инициировали проведение экстренного заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу в связи с увеличением числа обстрелов со стороны Украины. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале донецкой делегации.

Как следует из публикации, Донецк предложил представителям Киева обсудить вопрос деэскалации конфликта в рамках рабочей подгруппы ТКГ по безопасности. «Координационный механизм не сработал, несмотря на наши попытки его задействовать», — говорится в сообщении.

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Дипломаты также указали, что ситуация в регионе осложнилась после гибели мирного жителя в Донецке 15 апреля. В этот период на линии разграничения действовали дополнительные гарантии безопасности, запрошенные Киевом для проведения ремонтных работ. «Украинская сторона в очередной раз отказывается признать вину, называя убийства мирных жителей инсценировкой», — отметили в ДНР.

Накануне, 15 апреля, ДНР сообщала об обстреле нескольких своих населенных пунктов со стороны позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате одного из них снаряд попал в многоквартирный дом, погиб мужчина 1962 года рождения. Предложения республики по задействованию координационного механизма для прекращения огня Киев проигнорировал.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.

На этом фоне министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.