В Донбассе от обстрела ВСУ погиб мирный житель

Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) в Донбассе сообщили о гибели мирного жителя от обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Информация об этом появилась в официальном Telegam-канале представительства.

По данным республики, украинская армия как минимум пять раз нарушила режим прекращения огня в регионе, обстреляв из крупнокалиберных минометов, гранатометов и стрелкового оружия Донецк, поселки Старомихайловка, Лозовое, Веселое и Ясное. «По предварительной информации, в результате обстрела ВФУ (Вооруженных формирований Украины) по улице Новороссийская, 15 погиб мужчина 1962 года рождения», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что Украина проигнорировала все запросы республики на прекращение огня путем задействования координационного механизма. «Оперативная группа ДНР в СЦКК во главе с руководителем выехала на место происшествия для фиксации последствий обстрела и проведения разбирательства», — добавили в представительстве.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов объявил, что Киев будет стремиться решить конфликт в Донбассе политико-дипломатическим путем. При этом он добавил, что страна готова к обострению ситуации в регионе в военном отношении.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.

На этом фоне Министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.