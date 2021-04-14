Мэр Славянска призвал ввести военную администрацию

Мэр Славянска Вадим Лях выступил за временное введение в городе военно-гражданской администрации и назначение внеочередных местных выборов. Об этом сообщает портал Liga.net.

С таким предложением он письменно обратился к председателю Донецкой областной государственной администрации Павлу Кириленко.

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«Учитывая систематическое невыполнение депутатами Славянского городского совета восьмого созыва требований закона о статусе депутатов местных советов, закона о местном самоуправлении, Бюджетного кодекса, я принял решение обратиться к избирателям с инициативой досрочного прекращения полномочий Славянского городского совета, как такового, который не решает вопросы, отнесенные к его компетенции», — заявил Лях.

Он пояснил, что в горсовете последние пять месяцев постоянно идет саботаж его работы со стороны оппозиционных депутатов. Поэтому Лях предложил ввести военно-гражданскую администрацию временно, до решения вопроса досрочного прекращения полномочий действующего горсовета и назначения внеочередных выборов.

12 апреля сообщалось, что на заседание городского совета Славянска принесли флаг России. Местный активист Василий Хоменко пытался провести флешмоб, приуроченный к седьмой годовщине взятия города группой ополченцев под руководством Игоря Гиркина (Стрелкова).

Славянск вернулся под контроль Украины 5 июля 2014 года, в разгар боев за Донбасс.