Украина призвала ужесточить ответственность за снайперские обстрелы в Донбассе

Делегация Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу предложила ужесточить ответственность за снайперские обстрелы в нарушение установленного в регионе режима прекращения огня. Сообщение об этом появилось на сайте офиса президента Украины.
В публикации отмечается, что такое решение могло бы помочь избежать потерь в Вооруженных силах Украины и среди мирных жителей. В случае принятия оно станет одним из пунктов по совершенствованию функционирования режима тишины. При этом конкретные меры ответственности в случае нарушения запрета не называются.
«Кроме того, при наличии погибших в результате обстрелов рабочая группа ТКГ по вопросам безопасности должна собираться в течение 24 часов, и никто не имеет права отказаться от этого», — говорится в сообщении. Киев пообещал направить соответствующие предложения координатору рабочей группы по вопросам безопасности ТКГ послу ОБСЕ Яшару Халиту Чевику.
Очередное заседание ТКГ должно состояться во вторник, 20 апреля. Его инициировали власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в связи гибелью мирных жителей в регионе, ответственность за убийство которых Киев не признает. «Координационный механизм не сработал, несмотря на наши попытки его задействовать», — заявили представители Донецка.
Ранее украинский министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что на переговорах в ТКГ со стороны России сидят «люди несубъектные», у которых отсутствует собственная позиция по урегулированию ситуации. «Они перепуганные сидят, и это видно», — уверен министр.
Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.
На этом фоне Министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.