Украина призвала ужесточить ответственность за снайперские обстрелы в Донбассе

Делегация Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу предложила ужесточить ответственность за снайперские обстрелы в нарушение установленного в регионе режима прекращения огня. Сообщение об этом появилось на сайте офиса президента Украины.

В публикации отмечается, что такое решение могло бы помочь избежать потерь в Вооруженных силах Украины и среди мирных жителей. В случае принятия оно станет одним из пунктов по совершенствованию функционирования режима тишины. При этом конкретные меры ответственности в случае нарушения запрета не называются.

«Кроме того, при наличии погибших в результате обстрелов рабочая группа ТКГ по вопросам безопасности должна собираться в течение 24 часов, и никто не имеет права отказаться от этого», — говорится в сообщении. Киев пообещал направить соответствующие предложения координатору рабочей группы по вопросам безопасности ТКГ послу ОБСЕ Яшару Халиту Чевику.

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Очередное заседание ТКГ должно состояться во вторник, 20 апреля. Его инициировали власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в связи гибелью мирных жителей в регионе, ответственность за убийство которых Киев не признает. «Координационный механизм не сработал, несмотря на наши попытки его задействовать», — заявили представители Донецка.

Ранее украинский министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что на переговорах в ТКГ со стороны России сидят «люди несубъектные», у которых отсутствует собственная позиция по урегулированию ситуации. «Они перепуганные сидят, и это видно», — уверен министр.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.

На этом фоне Министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.