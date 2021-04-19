Украина заявила о «перепуганных» россиянах на переговорах по Донбассу

Представители российской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе сидят «перепуганные» на переговорах, заявил украинский министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Об этом сообщает «Украина 24».

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По словам Резникова, Москва «не делегировала субъектных переговорщиков» в ТКГ.

«Там люди несубъектные, они не имеют собственной позиции, а у представителей России нет ни одного примера, чтобы они выразили свою собственную позицию», — утверждает он.

Министр добавил, что переговорщики России «постоянно уклоняются от прямых ответов на вопросы». «Они перепуганные сидят, и это видно», — отметил он.

Ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Киев пойдет на компромисс с Москвой только в том случае, если Россия объявит о прекращении «оккупации» украинских территорий. Он также потребовал, чтобы российское руководство «возродило Донбасс».