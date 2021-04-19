Белоруссия пожелала остаться переговорной площадкой по Донбассу

Заместитель секретаря Совета безопасности Белоруссии Владимир Арчаков подтвердил намерение Минска оставаться переговорной площадкой для работы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе, передает ТАСС.

По его словам, последнее заседание группы, которое прошло в формате видеоконференции, превратилось в «бесполезное телевизионное представление». При этом чиновник пожелал продолжения переговоров и выразил уверенность, что конфликт в Донбассе можно уладить только мирными методами. «Несмотря ни на что Беларусь готова в любом формате принять участие в урегулировании возникающей и обостряющейся конфликтной ситуации», — сказал Арчаков.

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Он подчеркнул, что Минск выступает за мирное разрешение конфликта, но при этом упрекнул украинскую сторону в некорректном поведении и дипломатических выпадах в отношении властей Белоруссии. «Потому что раздаются крики, что мы тут чуть ли не собираемся вторгаться. (...) Я никогда не поверю, что украинские военные или спецслужбы настолько некомпетентны, чтобы не отличить шум лесовоза от движения колонны бронетанковой техники», — добавил заместитель главы Совбеза.

Ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что украинская делегация в ТКГ отказывается после завершения карантина ехать в Минск на переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе.

Позже председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сообщил, что переговоры по Донбассу нужно перенести в Польшу, так как Белоруссия находится «под каблуком России». «Это должна быть нейтральная страна, демократическая, ни в коем случае это не может быть Белоруссия, поскольку она устами [президента Александра] Лукашенко говорит очень некрасивые и даже неприличные вещи по отношению к Украине», — отметил он.