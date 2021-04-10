В Белоруссии ответили на предложение Кравчука перенести переговоры по Донбассу

В Белоруссии ответили на предложение главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кравчука о переносе переговоров по Донбассу из Белоруссии. По словам главы МИД республики Владимира Макея, такие заявления говорят о нежелании Киева соблюдать достигнутые договоренности. Его слова передает ТАСС.

«Подобного рода вакханалия вокруг этого заявления говорит о нежелании отдельных украинских политиков соблюдать те договоренности, которые были достигнуты в Минске. И это предложение господина Кравчука для меня смехотворно: "Мы должны проводить заседания трехсторонней контактной группы в нейтральной стране, например, в Польше". Я не знаю, откуда родом господин Кравчук, но эта его фраза-шутка достойна пера покойного одессита Михаила Жванецкого. Уж более "нейтральной" страны, чем Польша, во всем мире не сыскать», — заявил Макей в интервью программе «Вопрос номер один» на телеканале «Беларусь-1».

Ранее Кравчук предложил перенести переговоры по Донбассу из Белоруссии в другую страну, так как Белоруссия находится «под каблуком России». «Это должна быть нейтральная страна, демократическая, ни в коем случае это не может быть Белоруссия, поскольку она устами [президента Александра] Лукашенко говорит очень некрасивые и даже неприличные вещи по отношению к Украине», — заявил он.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. В субботу, 10 апреля, в ДНР заявили, что обстрелы усилились.