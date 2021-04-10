Киев назвал сроки встречи лидеров Франции, Германии и Украины по Донбассу

Встреча лидеров нормандской тройки — Франции, Германии и Украины — должна пройти в течение недели. Такие возможные сроки назвал советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24», передает РИА Новости.

По словам Арестовича, переговоры запланированы на 14 апреля, и украинская сторона не ожидает от них ничего особенного.

«Политика — это позиция. Если ОБСЕ займет соответствующую позицию, то россиянам будет сложнее проводить свою политику в информационной и дипломатической среде», — сказал он.

Арестович добавил. что Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) существует как вспомогательный орган и не предназначена для принятия решений. По его словам, в ее рамках решаются только «тактические вопросы» о пенсиях и соцвыплатах.

Ранее глава Минобороны Украины Андрей Таран заявил, что Киев намерен вернуть неподконтрольные ему территории Донбасса мирным путем. Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал данные слова «иезуитской уловкой» и сказал, что Киев выполнил бы все пункты Минских соглашений, если бы хотел решить ситуацию в Донбассе.