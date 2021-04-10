Глава Минобороны Украины заявил о планах вернуть Донбасс мирным путем

Украина намерена вернуть неподконтрольные Киеву территории Донбасса мирным путем. Об этом заявил министр обороны страны Андрей Таран, сообщает «Интерфакс».

По словам Тарана, политическое руководство Украины будет усиливать действия дипломатов на международной арене. В первую очередь планируется ускорение исполнения решения по вступлению страны в НАТО в этом году.

Как отмечается, военно-политический блок будет гарантировать интересы Украины и ее суверенитет. «Прежде всего это касается усиления санкционного режима против РФ, более тесного сотрудничества в вопросах оперативного обмена разведывательной информацией, в частности, в районе Черного моря», — добавил министр.

10 апреля самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) зафиксировала усиление обстрелов со стороны Украины. Всего за последние сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) три раза нарушили бессрочный режим прекращения огня, было применено 68 боеприпасов