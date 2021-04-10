ДНР сообщила об усилении обстрелов со стороны Украины

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) зафиксировала усиление обстрелов со стороны Украины. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Так, за последние сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) три раза нарушили бессрочный режим прекращения огня, было применено 68 боеприпасов. За предыдущие сутки ВСУ выпустили по ДНР 28 боеприпасов.

Таким образом, интенсивность огня по территории республики возросла более чем в два раза.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Украина готова к масштабной войне в Донбассе. По его словам, Киев стягивает к линии соприкосновения много боевой техники и солдат.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. Киев заявил о наращивании военного присутствия Москвы в Донбассе, российская сторона отвергает эти заявления.