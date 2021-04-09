В ДНР заявили о массовом бегстве украинских военных

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявила о массовом бегстве украинских военных из Донбасса, передает РИА Новости.

В пресс-службе ведомства утверждают, что за последние две недели 244 человека покинули расположение частей Вооруженных сил Украины.

«Наибольшее число в 36-й бригаде морской пехоты, занимающей позиции на Мариупольском направлении. Там сбежало 44 морпеха», — сообщили в Народной милиции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о посещении передовой и общении с украинскими военнослужащими «под звуки выстрелов». «После месяцев соблюдения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня мы вернулись к необходимости устанавливать перемирие», — отметил он.

В конце марта в Донбассе началось очередное обострение. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах.