В Госдуме оценили планы Украины вернуть Донбасс мирным путем

Депутат Госдумы Руслан Бальбек оценил заявления Киева о планах вернуть Донбасс мирным путем. Об этом сообщает RT.

По словам Бальбека, это не первый случай, когда власти Украины «всяческими путями пытаются напустить туман в информационное пространство». «Мы каждый раз слышим о возвращении Донбасса без применения силы, и тем не менее там регулярно происходят обстрелы. Это такая иезуитская уловка», — заявил он.

Бальбек добавил, что Киев выполнил бы все пункты Минских соглашений, если бы хотел решить ситуацию в Донбассе, однако «мечется из стороны в сторону», чтобы не выполнять обязательства.

Ранее глава Минобороны Украины Андрей Таран заявил, что Киев намерен вернуть неподконтрольные ему территории Донбасса мирным путем. По его словам, власти ускорят исполнение решения по вступлению страны в НАТО в 2021 году. Отмечается, что военно-политический блок будет контролировать интересы Украины и ее суверенитет.