Минобороны начало возврат войск в пункты дислокации после проверки боеготовности

Российские войска, задействованные во внезапной проверке боеготовности на юге и западе страны, начали возврат в пункты дислокации. Об этом сообщили в Минобороны, передает РИА Новости.

В места постоянной дислокации возвращаются силы Южного военного округа и Воздушно-десантных войск. Они совершают марши на железнодорожные станции погрузки и аэродромы, осуществляют погрузку на десантные корабли, железнодорожные платформы и самолеты военно-транспортной авиации.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу решил завершить проверку войск Южного и Западного военных округов, приказав отвести их в пункты постоянной дислокации. По его словам, принимавшие участие в учениях военные и техника начнут возвращаться на места с пятницы, 23 апреля.

22 апреля Россия начала масштабные военные учения в Крыму. В общей сложности в них приняли участие 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники из состава общевойскового объединения Южного военного округа, Черноморского флота, Каспийской флотилии и соединений Воздушно-десантных войск. Шойгу лично прилетел на основной этап учений.