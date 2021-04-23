Европа выдвинула условие для полноценного диалога с Россией

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Питер Стано заявил, что полноценный диалог между Россией и Европой наладится только при полном выполнении Минских соглашений. О выдвинутом условии сообщает РИА Новости.

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«Полное выполнение Минских соглашений остается ключевым для любых перемен в отношениях ЕС и России», — сказал Стано. Он напомнил, что сотрудничество на высоком уровне между сторонами прекратилось «из-за российской агрессии на Украине с 2014 года и продолжающейся нелегальной аннексии Крыма».

Стано добавил, что, по его мнению, Россия «демонстрирует, что она не заинтересована в участии в конструктивном диалоге с Евросоюзом».

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель призывал Москву воздерживаться от деятельности, «угрожающей безопасности и стабильности в Европе». Так он прокомментировал обвинения Чехии в адрес Москвы из-за взрывов во Врбетице в 2014 году.

Минские соглашения — пакет документов, принятый в 2014-2015 годах для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Они согласованы лидерами Германии, России, Франции и Украины и подписаны контактной группой по урегулированию ситуации на Украине и главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Первым условием в документе было незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня.