Лукашенко оценил идею перенести переговоры по Донбассу из Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил идею перенести из Минска переговорную площадку Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе. Он высказался на встрече с депутатом Верховной рады Украины Евгением Шевченко, передает БЕЛТА.

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Лукашенко заявил, что Минск был выбран, поскольку «это близко, политически это выгодно». При этом украинскую делегацию в Белоруссии принимали «с распростертыми руками».

«Говорят, в другое место желание перенести. Ну, по крайней мере, руководство и [глава делегации Леонид] Кравчук. Да ради Бога. Если Украине это выгодно и пойдет на пользу, мы будем только приветствовать», — добавил Лукашенко.

Однако он выразил недоумение, «зачем ехать за тридевять земель», если можно проводить встречи «за забором, у твоих родных людей».

«Это чисто политическая вакханалия. Но, поверьте, мы особо не паримся по этому поводу. Просто жаль Украину, что этот процесс может затянуться или вообще разрушиться», — заключил президент Белоруссии.

Ранее белорусский лидер рассказал о предложениях помочь с восстановлением Донбасса, которые российский президент Владимир Путин передавал через него украинскому лидеру Петру Порошенко.