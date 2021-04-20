Лукашенко оценил идею перенести переговоры по Донбассу из Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил идею перенести из Минска переговорную площадку Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе. Он высказался на встрече с депутатом Верховной рады Украины Евгением Шевченко, передает БЕЛТА.
Лукашенко заявил, что Минск был выбран, поскольку «это близко, политически это выгодно». При этом украинскую делегацию в Белоруссии принимали «с распростертыми руками».
«Говорят, в другое место желание перенести. Ну, по крайней мере, руководство и [глава делегации Леонид] Кравчук. Да ради Бога. Если Украине это выгодно и пойдет на пользу, мы будем только приветствовать», — добавил Лукашенко.
Однако он выразил недоумение, «зачем ехать за тридевять земель», если можно проводить встречи «за забором, у твоих родных людей».
«Это чисто политическая вакханалия. Но, поверьте, мы особо не паримся по этому поводу. Просто жаль Украину, что этот процесс может затянуться или вообще разрушиться», — заключил президент Белоруссии.
Ранее белорусский лидер рассказал о предложениях помочь с восстановлением Донбасса, которые российский президент Владимир Путин передавал через него украинскому лидеру Петру Порошенко.