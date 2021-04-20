Лукашенко рассказал о предложениях Путина для Порошенко по Донбассу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о предложениях, которые российский коллега Владимир Путин передавал через него украинскому лидеру Петру Порошенко. Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко на встрече с депутатом Верховной Рады Евгением Шевченко высказался о конфликте в Донбассе. Нормализация ситуации там зависит только от Украины, подчеркнул он. Если «пойти по Минским соглашениям», возможно, «где-то немножко зацепит украинские интересы». «Но, поверьте, в среднесрочной перспективе Украина выиграет», — заверил Лукашенко.

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По его словам, все хотят «сохранить лицо». При этом Россия — огромная страна, которая может сильно помочь Украине в восстановлении Донбасса, добавил он.

«Были такие предложения со стороны Путина. Он меня просил передать их Порошенко. Я ему рассказал, все разложил. Но я тогда впервые понял однозначно, что политики украинские, руководство не самостоятельны», — заявил Лукашенко.

Нужно было принимать эти решения, двигаться «степ бай степ», и многие вопросы были бы уже сняты, добавил он.

«Но я был свидетелем. Не Путин в этом виноват. Он предложил. Хорошие были предложения. Но бывший президент отказался», — заключил Лукашенко.

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