Лукашенко оценил число друзей Белоруссии на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил число друзей его страны на Украине. Он заявил, что их не стало меньше, передает БЕЛТА.

Лукашенко провел встречу с депутатом Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Евгением Шевченко. Он назвал ее поводом поговорить о белорусско-украинских отношениях. «Мы, наверное, мало говорим в последнее время вообще на эту тему. А если говорим, то не всегда позитивно. Знаю, что происходит в моей родной Украине», — отметил Лукашенко.

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Он заверил, что в Минске «никогда ничего не скрывали от украинских друзей». «Может быть, я думал, что их [количество] уменьшилось, но вряд ли. Наверное, просто о них меньше говорят, и они, может быть, меньше говорят в последнее время. Но не думаю, что у нас там меньше друзей», — добавил белорусский лидер.

Шевченко со своей стороны признался в любви украинцев к белорусам и заявил, что эти народы являются друг другу самыми близкими.

Отношения Киева и Минска ухудшились в 2020 году на фоне массовых протестов в Белоруссии, участники которых требовали отставки Лукашенко и проведения новых выборов. Лукашенко утверждал, что Украина была в числе организаторов протестов. Киев просил выдать задержанных под Минском бойцов ЧВК Вагнера, воевавших в Донбассе, но те вернулись в Россию.