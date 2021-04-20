Депутат Рады перед Лукашенко признался в любви украинцев к белорусам

Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко признался в любви украинцев к белорусам и заявил, что эти народы являются друг другу самыми близкими, пишет БЕЛТА.

По словам парламентария, дружбу между Украиной и Белоруссией невозможно разрушить никаким способом, даже если такую цель поставят политические лидеры двух стран. «Что бы ни происходило, никогда эти народы не разделить», — сказал Шевченко.

Он добавил, что опирается в своих суждениях на социологические исследования и пояснил, что речь идет не о этнических украинцах, а «большой политической нации». «Они внутренне, даже те, кто не может сказать этого, сопротивляются тому, что происходит», — подчеркнул депутат.

В ответ на это Лукашенко заявил, что считает Шевченко «не простым депутатом», а сторонником укрепления отношений между Киевом и Минском. «Мы же видели это. Вы не боялись идти против течения, потому что вы считали, что белорусско-украинские отношения — это на века», — отметил глава государства.

Ранее Шевченко, раздосадованный санкциями России против ряда украинских политиков, предложил депутатам Госдумы выйти на «пацанские разборки». Он пояснил, что Киеву следует разработать «ответочку» на российские рестрикции, так как в уличных разборках следует сначала «бить в морду», а уж потом договариваться. «Здесь же принцип улицы. Это пацанские разборки, только на геополитическом уровне», — заключил Шевченко.