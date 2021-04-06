Лукашенко перечислил признаки дружественных Белоруссии стран

Президент Белоруссии Александр Лукашенко перечислил признаки дружественных республике государств, передает БЕЛТА.

Материалы по теме «Людям было страшновато» 15 лет назад в Белоруссии провалилась революция. Почему оппозиция не смогла победить Лукашенко? «Запад бросил белорусскую оппозицию» Противники Лукашенко впервые не смогли вывести людей на улицы. Можно ли назвать это победой власти?

«Очевидно, что дружественной для нас является та страна, где покупатель голосует своим рублем, долларом или евро за белорусский товар или услугу, а правительство этому не препятствует, а, наоборот, способствует», — сказал Лукашенко.

Ранее он заявил о ненужности белорусских посольств в некоторых странах, где «перспективы дипломатического присутствия не просматриваются».

«Так зачем нам сохранять свои посольства, тратить бюджетные средства на их содержание? К чему там полный штат дипломатов, отвечающих за направления, которые поставлены на паузу, мягко говоря?» — высказался Лукашенко.

В свою очередь вице-премьер Украины Алексей Резников сообщил, что киевская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) отказывается после завершения карантина ехать в Минск на переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе. По его словам, Белоруссия находится под влиянием России, позволяет себе «вражескую риторику» в отношении Украины, и в Киеве «нет доверия к этой стране».