Лукашенко заявил о ненужности белорусских посольств в некоторых странах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о ненужности посольств республики в некоторых странах, передает БЕЛТА.
Органы дипломатической службы не должны превратиться в «закостенелую структуру», в ряде стран «перспективы белорусского дипломатического присутствия не просматриваются», сказал глава государства.
«Так зачем нам сохранять свои посольства, тратить бюджетные средства на их содержание? К чему там полный штат дипломатов, отвечающих за направления, которые поставлены на паузу, мягко говоря?» — заявил Лукашенко.
Он предложил работать «на условиях взаимности», а все интересующие вопросы обсуждать в ООН и на других международных площадках. «Там есть возможность говорить со всем миром и нет необходимости держать политических советников в странах, которые заморозили с нами контакты в силу своих предубеждений или ведут против нас деструктивную деятельность», — добавил Лукашенко.
В Белоруссии с августа прошлого года продолжаются массовые протесты с требованием отставки Лукашенко и проведения новых выборов.
Президент не раз заявлял, что за происходящим стоит Запад. По его словам, попытки «расшатать» Белоруссию не прекращаются.