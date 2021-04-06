Лукашенко заявил о ненужности белорусских посольств в некоторых странах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о ненужности посольств республики в некоторых странах, передает БЕЛТА.

Органы дипломатической службы не должны превратиться в «закостенелую структуру», в ряде стран «перспективы белорусского дипломатического присутствия не просматриваются», сказал глава государства.

«Так зачем нам сохранять свои посольства, тратить бюджетные средства на их содержание? К чему там полный штат дипломатов, отвечающих за направления, которые поставлены на паузу, мягко говоря?» — заявил Лукашенко.

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Он предложил работать «на условиях взаимности», а все интересующие вопросы обсуждать в ООН и на других международных площадках. «Там есть возможность говорить со всем миром и нет необходимости держать политических советников в странах, которые заморозили с нами контакты в силу своих предубеждений или ведут против нас деструктивную деятельность», — добавил Лукашенко.

В Белоруссии с августа прошлого года продолжаются массовые протесты с требованием отставки Лукашенко и проведения новых выборов.

Президент не раз заявлял, что за происходящим стоит Запад. По его словам, попытки «расшатать» Белоруссию не прекращаются.