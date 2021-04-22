Евросоюз обсудит коллективную высылку российских дипломатов

Европейский союз (ЕС) обсудит коллективную высылку российских дипломатов, работающих на территории объединения. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в Министерстве иностранных дел (МИД) Литвы.

Отмечается, в МИД Чехии еще до высылки 18 сотрудников российском диппредставительства грозились, по данным издания, заполучить поддержку коллег по Североатлантическому альянсу. Утром 22 апреля заседание НАТО состоялось. Несмотря на то что страны выразили солидарность с Чехией, по его итогам не сообщалось о возможной высылке дипломатов.

Кроме того, официальный представитель Еврокомиссии Петер Стано заявил, что именно Россия создает напряженность в отношениях с объединением.

Отношения России и Чехии ухудшились на фоне обвинений в адрес российских спецслужб, которые Прага считает причастными к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В этой связи она выслала 18 дипломатов, которых подозревают в работе на спецслужбы, а Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства.

Вслед за Чехией российских дипломатов выслала Словакия. Там призвали трех сотрудников диппредставительства покинуть страну в течение семи дней.