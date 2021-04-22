МИД объяснил сокращение состава посольства Чехии

Москва потребовала сократить состав посольства Чехии на 20 человек, учитывая диспаритет. Такое объяснение дается в комментарии представителя МИД России Марии Захаровой, размещенном на сайте ведомства.

«В ответ на враждебные действия Праги потребовали сократить количественный состав посольства Чехии в Москве с учетом существенного диспаритета в категории принятых на месте», — указывается в заявлении.

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Захарова также сообщила, что в МИД заявили чешскому послу Витезславу Пивоньке решительный протест в связи с новыми ограничениями в отношении сотрудников российской дипмиссии в Праге. Россия считает, что «Чехия продолжает раскрутку антироссийской кампании под сфальсифицированными предлогами и своими действиями разрушает двусторонние отношения», указала дипломат.

Ранее власти Чехии раскрыли, на сколько будет дополнительно сокращено число сотрудников в российском посольстве в Праге. Дипломатов станет меньше на 20 человек, а технических сотрудников — на 42. Таким образом в дипмиссии России в Чехии будет работать столько же людей, сколько в чешской в Москве: 7 дипломатов и 25 техслужащих.

Захарова пообещала, что Москва ответит на антироссийские меры Чехии. Кроме того, российская сторона готова отреагировать и на возможную скоординированную высылку дипломатов из стран ЕС.

Отношения России и Чехии ухудшились на фоне обвинений в адрес российских спецслужб, которые Прага считает причастными к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В этой связи она выслала 18 дипломатов, которых подозревают в работе на спецслужбы, а Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства.

Взрывы произошли 16 октября и 3 декабря 2014-го, в результате первого погибли два человека. Взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. Причина произошедшего оставалась неизвестной, по одной из версий, взрыв случился из-за халатности рабочих.