Россия пообещала ответить на меры Чехии

Представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что страна ответит на антироссийские меры Чехии. Об этом она заявила на брифинге, трансляция ведется в Facebook.

«Меня просят прокомментировать их последнее решение. Прага встала на путь разрушения отношений. Ответ не заставит себя ждать», — цитирует Захарову РИА Новости.

В министерстве считают, что Прага встала на путь разрушения отношений с Москвой. Кроме того, российская сторона пообещала ответить на возможную скоординированную высылку дипломатов из стран ЕС.

Ранее Чехия объявила, что сократит число сотрудников российского посольства в Праге, тем самым приравняв его к числу сотрудников своего диппредставительства в Москве. Министр иностранных дел страны Якуб Кулганек заявил, что Москва должна отозвать своих дипломатических сотрудников до конца мая.

Москва пообещала предпринять ответные шаги и уже выслала 20 чешских дипломатов. Тогда Прага потребовала от Москвы вернуть высланных чешских дипломатов обратно до 13:00 (мск) 22 апреля, пригрозив в противном случае предпринять новые шаги против России. В частности, глава чешского МИД Якуб Кулганек допустил высылку около 60 сотрудников российской дипмиссии в стране. Срок ультиматума истек ранее в четверг.

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