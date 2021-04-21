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Чехия поставила России ультиматум

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Фото: David W Cerny / Reuters

Чехия поставила России ультиматум: от Москвы потребовали принять обратно всех высланных дипломатов. Об этом пишет РИА Новости.

Глава чешского МИД Якуб Кулганек призвал Москву выполнить условие до 12:00 22 апреля. В противном случае Прага обещает выслать других российских дипломатов.

Отношения России и Чехии ухудшились на фоне обвинений в адрес спецслужб России, которых Прага считает причастными к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. За этим последовало решение о высылке 18 российских дипломатов. Кроме того, 19 апреля члены правительства Чехии единогласно решили исключить «Росатом» из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС «Дукованы» на юго-востоке страны.

Москва пообещала предпринять ответные шаги и уже выслала 20 чешских дипломатов.

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