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Чехия сменила критиковавшего «Спутник V» министра

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Якуб Кулганек
Якуб Кулганек
Фото: Virginia Mayo / AP

Чехия сменила главу МИД страны Томаша Петршичека, критиковавшего российскую вакцину «Спутник V». Об этом пишет Lidovky noviny.

Президент Чехии Милош Земан назначил на должность 36-летнего социал-демократа Якуба Кулганека. Глава республики отметил, что перед новым министром стоит задача «защищать национальные интересы».

«Иногда национальные интересы отождествляются с национализмом. В связи с этим я хотел бы процитировать [первого президента Чехословакии Томаша] Масарика, который делал различие между национализмом и патриотизмом. Масарик говорил, что патриотизм — это любовь к собственному народу, а национализм проявляется прежде всего ненавистью к другим народам», — приводит ТАСС слова Земана.

Томаша Петршичека отправили в отставку 12 апреля. Новый министр — ближайший соратник лидера чешских социал-демократов, первого вице-премьера и главы МВД страны Яна Гамачека.

Кулганек с 2018 года занимал пост замминистра внутренних дел.

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