Чехия сменила критиковавшего «Спутник V» министра

Чехия сменила главу МИД страны Томаша Петршичека, критиковавшего российскую вакцину «Спутник V». Об этом пишет Lidovky noviny.

Президент Чехии Милош Земан назначил на должность 36-летнего социал-демократа Якуба Кулганека. Глава республики отметил, что перед новым министром стоит задача «защищать национальные интересы».

«Иногда национальные интересы отождествляются с национализмом. В связи с этим я хотел бы процитировать [первого президента Чехословакии Томаша] Масарика, который делал различие между национализмом и патриотизмом. Масарик говорил, что патриотизм — это любовь к собственному народу, а национализм проявляется прежде всего ненавистью к другим народам», — приводит ТАСС слова Земана.

Томаша Петршичека отправили в отставку 12 апреля. Новый министр — ближайший соратник лидера чешских социал-демократов, первого вице-премьера и главы МВД страны Яна Гамачека.

Кулганек с 2018 года занимал пост замминистра внутренних дел.

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