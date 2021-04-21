Россия ответила на ультиматум Чехии

МИД России в ответ на ультиматум Чехии по вопросу высылки дипломатов заявил, что разговор с чешским послом продолжится 22 апреля. Об этом заявила представитель ведомства Мария Захарова в своем Facebook.

«Предлагаем Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО. С Россией такой тон недопустим», — заявила дипломат.

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Ранее Прага потребовала от Москвы вернуть высланных чешских дипломатов обратно, причем сделать это нужно до 12.00 22 апреля — в противном случае обещают выслать других сотрудников российского диппредставительства.

Отношения России и Чехии ухудшились на фоне обвинений в адрес спецслужб России, которых Прага считает причастными к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. За этим последовало решение о высылке 18 российских дипломатов. Кроме того, 19 апреля члены правительства Чехии единогласно решили исключить «Росатом» из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС «Дукованы» на юго-востоке страны.

Москва пообещала предпринять ответные шаги и уже выслала 20 чешских дипломатов.

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