Глава МИД Чехии покритиковал отношения с Россией через 45 минут после назначения

Новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек покритиковал отношения с Россией на пресс-конференции, созванной через 45 минут после его назначения. Об этом пишет Lidovky noviny.

Министр заявил о крайне сложном этапе в чешско-российских отношениях. При этом, по его словам, такой период начался «не по вине Праги». «Мы разогнали сеть агентов российских спецслужб, мы порвали связи с российским "Росатомом", который больше не будет иметь отношения к проекту [строительства нового энергоблока АЭС] "Дукованы"», — рассказал Кулганек.

Кроме того, глава МИД пообещал принять еще ряд решений в отношении Москвы, в том числе при помощи иностранных партнеров.

Отношения России и Чехии ухудшились на фоне обвинений в адрес спецслужб России, которых Прага считает причастными к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. За этим последовало решение о высылке 18 российских дипломатов. Кроме того, 19 апреля члены правительства Чехии единогласно решили исключить «Росатом» из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС «Дукованы» на юго-востоке страны.

Москва пообещала предпринять ответные шаги и уже выслала 20 чешских дипломатов.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться