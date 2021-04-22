Чехия сократит число сотрудников российского посольства в Праге, тем самым приравняв его к числу сотрудников своего диппредставительства в Москве. Об этом сообщил глава МИД страны Якуб Кулганек, его слова приводит чешское издание Denik N.

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Кулганек добавил, что Москва должна отозвать своих дипсотрудников до конца мая. «Мы надеялись, что Россия признает непропорциональность своего ответа, но наше предложение так и осталось без ответа. Мы решили ответить соответствующим образом», — пояснил дипломат.

Ранее сообщалось, что по подсчетам чешского МИД сейчас в российском посольстве в Праге работают 27 дипломатов и 47 технических сотрудников. В то же время в чешском диппредставительстве в Москве работают пять дипломатов и 19 сотрудников техперсонала. Таким образом, после новых мер чешского правительства в Праге останется пять российских дипломатов.

Отношения России и Чехии ухудшились на фоне обвинений в адрес российских спецслужб, которые Прага считает причастными к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. За этим последовало решение о высылке 18 российских дипломатов. Кроме того, 19 апреля члены правительства Чехии единогласно решили исключить «Росатом» из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС «Дукованы» на юго-востоке страны.

Москва пообещала предпринять ответные шаги и уже выслала 20 чешских дипломатов. Тогда Прага потребовала от Москвы вернуть высланных чешских дипломатов обратно до 13:00 (мск) 22 апреля, пригрозив в противном случае предпринять новые шаги против России. В частности, глава чешского МИД Якуб Кулганек допустил высылку около 60 сотрудников российской дипмиссии в стране. Срок ультиматума истек ранее 22 апреля.