Чехия сократит число сотрудников российского посольства в Праге, тем самым приравняв его к числу сотрудников своего диппредставительства в Москве. Об этом сообщил глава МИД страны Якуб Кулганек, его слова приводит чешское издание Denik N.
Кулганек добавил, что Москва должна отозвать своих дипсотрудников до конца мая. «Мы надеялись, что Россия признает непропорциональность своего ответа, но наше предложение так и осталось без ответа. Мы решили ответить соответствующим образом», — пояснил дипломат.
Ранее сообщалось, что по подсчетам чешского МИД сейчас в российском посольстве в Праге работают 27 дипломатов и 47 технических сотрудников. В то же время в чешском диппредставительстве в Москве работают пять дипломатов и 19 сотрудников техперсонала. Таким образом, после новых мер чешского правительства в Праге останется пять российских дипломатов.
Отношения России и Чехии ухудшились на фоне обвинений в адрес российских спецслужб, которые Прага считает причастными к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. За этим последовало решение о высылке 18 российских дипломатов. Кроме того, 19 апреля члены правительства Чехии единогласно решили исключить «Росатом» из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС «Дукованы» на юго-востоке страны.
Москва пообещала предпринять ответные шаги и уже выслала 20 чешских дипломатов. Тогда Прага потребовала от Москвы вернуть высланных чешских дипломатов обратно до 13:00 (мск) 22 апреля, пригрозив в противном случае предпринять новые шаги против России. В частности, глава чешского МИД Якуб Кулганек допустил высылку около 60 сотрудников российской дипмиссии в стране. Срок ультиматума истек ранее 22 апреля.