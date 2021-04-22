МИД пообещал позаботиться о российских гражданах в Чехии

МИД России обещает позаботиться о российских гражданах в Чехии, несмотря на высылку своих дипломатов из страны. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, его слова приводит ТАСС.

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«В любом случае нужно сделать так, чтобы ущерб для наших граждан был минимальным, и это будет сделано», — подчеркнул дипломат. Вершинин добавил, что шаги, предпринятые чешской стороной, основаны на неверных сведениях и противоречат интересам обеих стран.

Отношения России и Чехии ухудшились на фоне обвинений в адрес российских спецслужб, которые Прага считает причастными к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. За этим последовало решение о высылке 18 российских дипломатов. Кроме того, 19 апреля члены правительства Чехии единогласно решили исключить «Росатом» из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС «Дукованы» на юго-востоке страны.

Москва пообещала предпринять ответные шаги и уже выслала 20 чешских дипломатов. Тогда Прага потребовала от Москвы вернуть высланных чешских дипломатов обратно до 13:00 (мск) 22 апреля, пригрозив в противном случае предпринять новые шаги против России. В частности, глава чешского МИД Якуб Кулганек допустил высылку около 60 сотрудников российской дипмиссии в стране. Срок ультиматума истек ранее в четверг.