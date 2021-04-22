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Чехия приготовилась выслать еще 60 российских дипломатов

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Фото: David W Cerny / Reuters
Продолжение: МИД ответил на планы Чехии выслать 60 российских дипломатов

Чехия приготовилась выслать еще около 60 российских дипломатов, если Москва до 13:00 (мск) 22 апреля не выполнит выдвинутый Прагой ультиматум. Об этом заявил глава чешского МИД Якуб Кулганек, его слова приводит издание Lidovky.cz.

Министр пояснил, что таким образом Прага приведет в «паритетное соответствие» численность российского диппредставительства.

Ранее Прага потребовала от Москвы вернуть высланных чешских дипломатов обратно, причем сделать это нужно до 12:00 22 апреля — в противном случае Чехия обещает выслать других сотрудников российского диппредставительства.

Отношения России и Чехии ухудшились на фоне обвинений в адрес российских спецслужб, которых Прага считает причастными к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. За этим последовало решение о высылке 18 российских дипломатов. Кроме того, 19 апреля члены правительства Чехии единогласно решили исключить «Росатом» из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС «Дукованы» на юго-востоке страны.

Москва пообещала предпринять ответные шаги и уже выслала 20 чешских дипломатов.

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