МИД назвал ультиматум Чехии «залпом в никуда»

Россия считает ультиматум Чехии по вопросу высылки дипломатов недопустимым. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Вести.фм»

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«Тот залп, который был вчера сделан чешскими представителями различных ветвей власти, [был] в никуда. Я бы сказала даже, может быть, еще более конкретно: он не столько в никуда, он по ним самим же и ударил», — подчеркнула Захарова. Дипломат отметила, что в Праге наверняка осознают неприемлемость подобных заявлений, и назвала действия чешских властей «отработкой заказа».

Ранее Прага потребовала от Москвы вернуть высланных чешских дипломатов обратно, причем сделать это нужно до 12:00 22 апреля — в противном случае Чехия обещает выслать других сотрудников российского диппредставительства.

Отношения России и Чехии ухудшились на фоне обвинений в адрес спецслужб России, которых Прага считает причастными к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. За этим последовало решение о высылке 18 российских дипломатов. Кроме того, 19 апреля члены правительства Чехии единогласно решили исключить «Росатом» из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС «Дукованы» на юго-востоке страны.

Москва пообещала предпринять ответные шаги и уже выслала 20 чешских дипломатов.

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