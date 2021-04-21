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Сенаторы Чехии призвали расторгнуть договор о дружбе с Россией

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Посольство Чехии в Москве
Посольство Чехии в Москве
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Сенат (верхняя палата) парламента Чехии призвал правительство страны расторгнуть договор о дружеских отношениях и сотрудничестве с Россией. Об этом в среду, 21 апреля, сообщает Чешское телевизионное агентство (ЧТК).

По информации агентства, чешские сенаторы приняли постановление, согласно которому взрывы на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году, в причастности к которым Прага подозревает российские спецслужбы, характеризуются как «акт государственного терроризма против одного государства-члена Евросоюза, а значит, и всего ЕС». Кроме того, сенаторы призвали правительство максимально сократить численность сотрудников посольства России в Чехии, оставив российского посла.

Верхняя палата рекомендовала правительству обсудить этот вопрос в Совете Безопасности ООН, а также в органах НАТО и ЕС и попросить страны-члены о поддержке и помощи. По мнению сената, правительство должно использовать «все инструменты и возможности, которые Чешской Республике предоставляет членство в этих организациях».

Ранее 21 апреля Чехия поставила России ультиматум: от Москвы потребовали принять обратно всех высланных дипломатов. Глава чешского МИД призвал выполнить условие до 12:00 22 апреля. В противном случае Прага пообещала выслать других российских дипломатов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что Москва не приемлет стилистику требований со стороны других стран.

Отношения России и Чехии ухудшились на фоне обвинений в адрес спецслужб России, которых Прага считает причастными к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. За этим последовало решение о высылке 18 российских дипломатов. Кроме того, 19 апреля члены правительства Чехии единогласно решили исключить «Росатом» из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС «Дукованы» на юго-востоке страны.

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