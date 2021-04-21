Против России захотели «принять решительные меры»

Новые «решительные меры» нужно принять против Москвы из-за взрыва в чешской Врбетице в 2014 году, к которому, как утверждается, причастна Россия. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров главных фракций Европарламента.

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Принять новые антироссийские меры захотели в Европейской народной партии, Прогрессивном альянсе социалистов и демократов, группе «Обновляя Европу», а также во фракциях «зеленых» и консерваторов и реформистов.

«Сегодня мы полностью солидарны с Чешской Республикой и призываем все государства-члены и Евросовет также продемонстрировать свою солидарность, приняв решительные, общие и конкретные меры в отношении России», — указывается в заявлении. Депутаты считают, что нападение «демонстрирует, на какие меры готова пойти Россия, чтобы подорвать Европу, и подтверждает опасное и злонамеренное поведение российского правительства».

Ранее Чехия попросила НАТО провести встречу, чтобы обсудить новые скоординированные шаги в отношении России.

18 апреля Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. Это были ответные меры на высылку из Чехии 18 российских дипломатов днем ранее. Их подозревают в работе на российские спецслужбы, которые Прага считает причастными к взрывам во Врбетице в 2014 году. Кроме того, Чехия объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Утверждается, что они находились на месте взрыва на складе во Врбетице.

Взрывы произошли 16 октября и 3 декабря 2014-го, в результате первого погибли два человека. Взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. Причина произошедшего оставалась неизвестной. По одной из версий, взрыв случился из-за халатности рабочих.