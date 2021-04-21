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Чехия попросила НАТО обсудить шаги в отношении России

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Министерство иностранных дел Чехии
Министерство иностранных дел Чехии
Фото: Public Domain / Wikimedia

Чехия предложила НАТО провести еще одну встречу, чтобы обсудить новые скоординированные шаги в отношении России. Об этом говорится на сайте чешского МИД.

Отмечается, что республика благодарит партнеров по альянсу за выражение солидарности. Кроме того, Прага запросила выступить с совместным заявлением по Москве.

О том, что НАТО на этой неделе планирует обсудить отношения России и Чехии, сообщалось 20 апреля. В частности, альянс проконсультируется с главой МИД Чехии по ситуации с высылкой из Москвы двадцати чешских дипломатов, которая последовала после аналогичного шага чешской стороны. По словам представителя альянса, союзники по НАТО «солидарны в отношении опасной модели дестабилизирующего поведения России».

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