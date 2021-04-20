В Чехии захотели потребовать у России компенсацию за инцидент со взрывами во Врбетице в 2014 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные издания.

По данным чешских СМИ, с такой инициативой выступила нижняя палата парламента Чехии. Отмечается, что депутаты призвали правительство страны пойти на данный шаг.

Ранее сообщалось, что Чехия в среду, 21 апреля, объявит о новой высылке российских дипломатов. По данным источников в органах власти республики, президент Чехии Милош Земан вскоре назначит нового главу МИД страны. Сразу после вступления Якуба Кулганека в должность будет сообщено о дальнейшей высылке российских дипломатов.

18 апреля Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. Это были ответные меры на высылку из Чехии 18 российских дипломатов днем ранее. Их подозревают в работе на российские спецслужбы, которые Прага считает причастными к взрывам во Врбетице в 2014 году. Кроме того, Чехия объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Утверждается, что они находились на месте взрыва на складе во Врбетице.

Взрывы произошли 16 октября и 3 декабря 2014-го, в результате первого погибли два человека. Взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. Причина произошедшего оставалась неизвестной. По одной из версий, взрыв случился из-за халатности рабочих.