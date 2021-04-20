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НАТО обсудит с властями Чехии отношения с Россией

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Фото: INTS KALNINS / Reuters

НАТО на этой неделе планирует обсудить с властями Чехии отношения этой страны с Россией. Об этом сообщил представитель альянса, передает РИА Новости.

Отмечается, что НАТО проконсультируется с главой МИД Чехии по ситуации с высылкой из России двадцати чешских дипломатов, которая последовала после аналогичного шага чешской стороны. По словам представителя альянса, союзники по НАТО «солидарны в отношении опасной модели дестабилизирующего поведения России».

18 апреля Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. Это были ответные меры на высылку из Чехии 18 российских дипломатов днем ранее. Их подозревают в работе на российские спецслужбы, которые Прага считает причастными к взрывам во Врбетице в 2014 году.

Кроме того, Чехия объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Утверждается, что они находились на месте взрыва на складе во Врбетице в октябре 2014-го.

Взрывы произошли 16 октября и 3 декабря 2014-го, в результате первого погибли два человека. Взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. Причина произошедшего оставалась неизвестной. По одной из версий, взрыв случился из-за халатности рабочих.

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