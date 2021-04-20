Россия пообещала ответить на агрессию Чехии

Россия будет отвечать Чехии на ее шаги, направленные на разрушение отношений двух стран. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала РБК, передает ТАСС.

«Чем больше разрушительных действий и шагов они будут предпринимать, тем больше они будут получать в ответ», — сказала дипломат. Она добавила, что в Праге это прекрасно знают.

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По словам Захаровой, высылка чешских дипломатов из Москвы — адекватный ответ на действия чешской стороны. «Я бы назвала это агрессивными и враждебными действиями со стороны Чехии, на которые мы даем адекватный ответ», — отметила она.

Дипломат добавила, что власти Чехии семь лет «были неспособны выдать какую-либо версию» взрыва в Врбетице, однако она появилась «сразу после массированной атаки Запада» и высылки российских дипломатов. Уже после этого чешская версия «обросла фейками и ложью», что делает ее абсурдной, добавила она.

Ранее исполняющий обязанности главы МИД Чехии Ян Гамачек допустил высылку всех российских дипломатов из страны.

18 апреля Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства. Это были ответные меры на высылку из Чехии днем ранее 18 российских дипломатов. Их подозревают в работе на российские спецслужбы, которые Прага считает причастными к взрывам во Врбетице в 2014 году. Кроме того, Чехия объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Утверждается, что они находились на месте взрыва на складе во Врбетице в октябре 2014-го.

Взрывы произошли 16 октября и 3 декабря 2014-го, в результате первого погибли два человека. Взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. Причина произошедшего до недавних пор оставалась неизвестной. По одной из версий, взрыв случился из-за халатности рабочих.