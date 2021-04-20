В деле о взрыве складов в Чехии появился россиянин из «элиты ГРУ»

В деле об организации взрывов в чешской Врбетице в 2014 году появился третий подозреваемый россиянин. Об этом сообщает издание Seznam со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

По данным собеседника издания, к взрывам, помимо Руслана Боширова и Александра Петрова, якобы причастен и Сергей Федотов, который работал в российском посольстве в Чехии. Как отметил источник, подозреваемый является членом «элитной группировки ГРУ, известной как подразделение 29155». Кроме того, Федотова считают экспертом по ядам и взрывчатым веществам — по версии следователей, именно он должен был изготовить взрывное устройство для подрыва склада боеприпасов.

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Также, пишет Seznam, Федотов ранее был замечен в Болгарии, когда там пытались отравить местного торговца оружием Эмилиана Гебрева — именно он был владельцем военной продукции, которую взорвали во Врбетице.

К настоящему времени, утверждает издание, подозреваемый покинул Прагу в числе других сотрудников российского диппредставительства, которые были высланы из Чехии. Известно, что среди них был еще один россиянин, который «занимал должность заместителя военного атташе до тех пор, пока спецслужбы и полиция не сообщили об инциденте во Врбетице». Другой информации о нем не приводится.

Чехия 17 апреля заявила о высылке из страны 18 российских дипломатов. Их подозревают в работе на российские спецслужбы, которые Прага считает причастными к взрывам во Врбетице в 2014 году. Кроме того, Чехия объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Утверждается, что они находились на месте взрыва. Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.

Взрывы произошли 16 октября и 3 декабря 2014-го, в результате первого погибли два человека. Взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. Причина произошедшего оставалась неизвестной. По одной из версий, взрыв случился из-за халатности рабочих.