Генпрокурор Чехии объяснил отказ считать инцидент во Врбетице терактом

Генпрокурор Чехии Павел Земан заявил, что инцидент во Врбетице не квалифицируется как теракт. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Он объяснил, что во время инцидента не был нанесен ущерб конституционному строю или обороноспособности. «Это чисто дело политиков, как они данный инцидент обозначат в политической и медийной сферах», — добавил Земан.

Чехия в субботу, 17 апреля, заявила о высылке из страны 18 российских дипломатов. Их подозревают в работе на российские спецслужбы, которые Прага считает причастными ко взрывам во Врбетице.

Взрывы произошли 16 октября и 3 декабря 2014-го, в результате первого погибли два человека. Взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. Причина произошедшего оставалась неизвестной. По одной из версий, взрыв случился из-за халатности рабочих.