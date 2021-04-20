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Генпрокурор Чехии объяснил отказ считать инцидент во Врбетице терактом

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Павел Земан
Павел Земан
Фото: Ondrej Deml / CTK / Globallookpress.com

Генпрокурор Чехии Павел Земан заявил, что инцидент во Врбетице не квалифицируется как теракт. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Он объяснил, что во время инцидента не был нанесен ущерб конституционному строю или обороноспособности. «Это чисто дело политиков, как они данный инцидент обозначат в политической и медийной сферах», — добавил Земан.

Чехия в субботу, 17 апреля, заявила о высылке из страны 18 российских дипломатов. Их подозревают в работе на российские спецслужбы, которые Прага считает причастными ко взрывам во Врбетице.

Взрывы произошли 16 октября и 3 декабря 2014-го, в результате первого погибли два человека. Взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. Причина произошедшего оставалась неизвестной. По одной из версий, взрыв случился из-за халатности рабочих.

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