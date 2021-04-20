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Племянница Скрипаля высмеяла обвинение Петрова и Боширова во взрывах в Чехии

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Виктория Скрипаль
Виктория Скрипаль
Кадр: Радио Свобода / YouTube

Племянница бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория высмеяла обвинение Чехией россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, известных по шпионскому скандалу вокруг дела Скрипалей, в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице. Своим мнением женщина поделилась в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

Скрипаль напомнила, что Петров и Боширов сами рассказали в интервью главреду телеканала RT Маргарите Симоньян о своей поездке в Чехию, а в Праге об этом вспомнили, когда подвернулся подходящий случай. «Можно подумать, что на просторах РФ кроме Петрова и Боширова больше людей нет. В ГРУ работают два человека — Петров и Боширов — и работают именно по Чехословакии, Англии и везде. То есть они везде ездят, смотрят на шпили. Где есть шпили — там есть Петров и Боширов, специалисты по шпилям, церквям и готике», — пошутила Скрипаль.

18 апреля Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. Это были ответные меры на высылку из Чехии 18 российских дипломатов днем ранее. Их подозревают в работе на российские спецслужбы, которые Прага считает причастными к взрывам во Врбетице в 2014 году. Кроме того, Чехия объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, известных по шпионскому скандалу вокруг дела Скрипалей. Утверждается, что они находились на месте взрыва на складе во Врбетице в октябре 2014 года.

Взрывы произошли 16 октября и 3 декабря 2014-го, в результате первого погибли два человека. Взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. Причина произошедшего оставалась неизвестной, по одной из версий, взрыв случился из-за халатности рабочих.

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