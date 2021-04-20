Чехия допустила высылку всех российских дипломатов

Первый вице-премьер, исполняющий обязанности главы МИД Чехии Ян Гамачек допустил высылку всех российских дипломатов из страны. Соответствующее заявление опубликовано на странице политика в Facebook.

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Гамачек заявил, что ожидал от Москвы другой реакции на высылку Чехией российских дипломатов. «Я готов ко всему. Даже к выстраиванию отношений с самого нуля. Это означает, что мы отправим их всех домой», — подчеркнул политик.

18 апреля Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. Это были ответные меры на высылку из Чехии 18 российских дипломатов днем ранее. Их подозревают в работе на российские спецслужбы, которые Прага считает причастными к взрывам во Врбетице в 2014 году. Кроме того, Чехия объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Утверждается, что они находились на месте взрыва на складе во Врбетице в октябре 2014-го.

Взрывы произошли 16 октября и 3 декабря 2014-го, в результате первого погибли два человека. Взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. Причина произошедшего оставалась неизвестной. По одной из версий, взрыв случился из-за халатности рабочих.