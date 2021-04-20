Мир
 
Последние новости
США разработали план вооружения Украины на случай нападения России
Украина заявила об отсутствии аппетита у Европы к санкциям против России
Стало известно о слежке ФСБ за уволенным после дела Голунова полковником
Белый медведь Умка из Екатеринбурга погиб по вине посетителей зоопарка
Получение древней ДНК из грязи назвали революцией
В Суперлиге отреагировали на угрозы УЕФА
Нашествие медуз на черноморском курорте попало на видео
Академик «Оскара» назвал вероятного победителя премии
Водонаеву экстренно госпитализировали
В США заявили о рекордной зависимости от российской нефти
Новости партнеров
Прослушать новость

Чехия допустила высылку всех российских дипломатов

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Bundas Engle / Reuters

Первый вице-премьер, исполняющий обязанности главы МИД Чехии Ян Гамачек допустил высылку всех российских дипломатов из страны. Соответствующее заявление опубликовано на странице политика в Facebook.

Гамачек заявил, что ожидал от Москвы другой реакции на высылку Чехией российских дипломатов. «Я готов ко всему. Даже к выстраиванию отношений с самого нуля. Это означает, что мы отправим их всех домой», — подчеркнул политик.

18 апреля Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. Это были ответные меры на высылку из Чехии 18 российских дипломатов днем ранее. Их подозревают в работе на российские спецслужбы, которые Прага считает причастными к взрывам во Врбетице в 2014 году. Кроме того, Чехия объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Утверждается, что они находились на месте взрыва на складе во Врбетице в октябре 2014-го.

Взрывы произошли 16 октября и 3 декабря 2014-го, в результате первого погибли два человека. Взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. Причина произошедшего оставалась неизвестной. По одной из версий, взрыв случился из-за халатности рабочих.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Чехия призвала к массовой высылке российских дипломатов в знак солидарности
Россия назвала ситуацию с расследованием взрывов в Чехии маразматическим парадом
Чехия допустила новые пропорциональные меры против России