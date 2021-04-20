Чехия призвала к массовой высылке российских дипломатов в знак солидарности

Первый вице-премьер и и.о. главы МИД Чехии Ян Гамачек призвал партнеров по Евросоюзу и НАТО к массовой высылке российских дипломатов в знак солидарности. Об этом сообщает Agence France Presse в Twitter.

Материалы по теме Россия выслала 20 чешских дипломатов Взрывы, работа на спецслужбы и розыск диверсантов из России — из-за чего поссорились Москва и Прага Россия ввела санкции против США Черный список американских чиновников и высылка дипломатов — чем Москва ответила Вашингтону

Гамачек сообщил журналистам, что в среду, 21 апреля, вызовет в МИД российского посла. В ходе встречи чешский политик планирует проинформировать российскую сторону о дальнейших шагах Праги.

18 апреля Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. Это были ответные меры высылку из Чехии 18 российских дипломатов днем ранее. Их подозревают в работе на российские спецслужбы, которые Прага считает причастными к взрывам во Врбетице в 2014 году. Кроме того, Чехия объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Утверждается, что они находились на месте взрыва на складе во Врбетице в октябре 2014 года.

Взрывы произошли 16 октября и 3 декабря 2014-го, в результате первого погибли два человека. Взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. Причина произошедшего оставалась неизвестной. По одной из версий, взрыв случился из-за халатности рабочих.