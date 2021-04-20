Чехия отказалась объявлять Петрова и Боширова в международный розыск

Прага не будет объявлять в международный розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, известных по скандалу с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и обвиненных в причастности к взрывам на складе боеприпасов в чешской Врбетице. Об отказе заявил курирующий дело прокурор Мартин Милуш, передает «Чешское радио».

По его словам, «совершенно очевидно», что мужчин на территории страны нет, хотя их поиски и продолжаются. В то же время Милуш добавил, что международный ордер на арест Чехия выдавать не будет, поскольку их еще три года назад объявила в розыск Великобритания.

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Прокурор добавил, что дело планируют закрыть до конца года. Оно закончится либо предъявлением обвинений «российским агентам», либо его рассмотрение будет отложено за отсутствием доказательств. «Чешское радио» отмечает, что ранее Национальный центр по борьбе с организованной преступностью обратился к России за правовой помощью, поскольку Прага хотела бы допросить россиян.

18 апреля Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. Это были ответные меры на высылку из Чехии 18 российских дипломатов днем ранее. Их подозревают в работе на российские спецслужбы, которые Прага считает причастными к взрывам во Врбетице в 2014 году.

Кроме того, Чехия объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, известных по шпионскому скандалу вокруг дела Скрипаля. Утверждается, что они находились на месте взрыва на складе во Врбетице в октябре 2014 года. При этом, по данным полиции, россияне использовали паспорт гражданина Молдавии Николая Попы и гражданина Таджикистана Руслана Табарова.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов маразматическим парадом.

Взрывы произошли 16 октября и 3 декабря 2014-го, в результате первого погибли два человека. Взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. Причина произошедшего оставалась неизвестной, по одной из версий, взрыв случился из-за халатности рабочих.