Молдавия озвучила результаты расследования о паспортах Петрова и Боширова

Агентство государственных услуг Молдавии, которое занимается оформлением документов для граждан, озвучило результаты внутреннего расследования о паспортах россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Великобритания обвиняет в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, а Чехия — в подрыве склада с боеприпасами. Об этом сообщает ТАСС.

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Молдавские власти не выдавали Петрову паспорт на имя Николая Попы, о чем ранее появилась информация в СМИ.

«Гражданин с идентификационными данными Николая Попы, родившийся 18 июля 1979 года, не зарегистрирован в Государственном регистре населения Республики Молдова. Паспорт с номером A3194368 выдан на имя другого человека, родившегося в другой день», — заявили в агентстве.

17 апреля полиция Чехии объявила в розыск Петрова (предположительно, Александра Мишкина) и Боширова (предположительно, Анатолия Чепигу). Их заподозрили в работе на российские спецслужбы и причастности к взрыву склада с боеприпасами во Врбетице в 2014 году. Тогда погибли два человека. Чешские власти утверждают, что Петров и Боширов посетили склад за день до подрыва и заложили взрывчатку.

При этом, по данным полиции, россияне использовали в Чехии паспорт гражданина Молдавии Николая Попы и гражданина Таджикистана Руслана Табарова.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов в Чехии маразматическим парадом.