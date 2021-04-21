Кремль ответил на требование Чехии принять обратно высланных дипломатов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не приемлет стилистику требований со стороны других стран. Так представитель Кремля ответил на требования главы МИД Чехии Якуба Кулганека принять обратно высланных дипломатов, сообщает ТАСС.

Песков отметил, что в среду, 21 апреля, в своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин говорил о бесперспективности разговоров с Москвой в стилистике требований.

Ранее сообщалось, что Чехия поставила России ультиматум: от Москвы потребовали принять обратно всех высланных дипломатов. Глава чешского МИД призвал выполнить условие до 12:00 22 апреля. В противном случае Прага пообещала выслать других российских дипломатов.

Отношения России и Чехии ухудшились на фоне обвинений в адрес спецслужб России, которых Прага считает причастными к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. За этим последовало решение о высылке 18 российских дипломатов. Кроме того, 19 апреля члены правительства Чехии единогласно решили исключить «Росатом» из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС «Дукованы» на юго-востоке страны.