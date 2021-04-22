МИД ответил на планы Чехии выслать 60 российских дипломатов

У России и Чехии разные показатели паритета сотрудников, Москва не нанимает на работу местных граждан. Об этом заявили в МИД России в ответ на планы Чехии выслать около 60 российских дипломатов, сообщает РИА Новости.

«Вопрос количественного паритета дипломатов должны обсуждать специалисты МИД, акций устраивать не надо», — отметила российская сторона.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что Прага не хочет урегулировать ситуацию, а лишь планирует устроить «некий перфоманс».

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Ранее глава чешского МИД Якуб Кулганек заявил о планах выслать еще около 60 российских дипломатов, если Москва не выполнит выдвинутый Прагой ультиматум. Он пояснил, что таким образом Чехия хочет уравнять число сотрудников российской дипмиссии в Праге с числом сотрудников своего посольства в Москве.

Прага также требовала от Москвы вернуть высланных чешских дипломатов обратно, причем сделать это нужно до 12:00 22 апреля — в противном случае Чехия обещает выслать других сотрудников российского диппредставительства.

Отношения России и Чехии ухудшились на фоне обвинений в адрес российских спецслужб, которые Прага считает причастными к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. За этим последовало решение о высылке 18 российских дипломатов. Кроме того, 19 апреля члены правительства Чехии единогласно решили исключить «Росатом» из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС «Дукованы» на юго-востоке страны.

Москва пообещала предпринять ответные шаги и уже выслала 20 чешских дипломатов.