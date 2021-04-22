Мир
 
Последние новости
Чехия приготовилась выслать 60 российских дипломатов
Россиянин спонтанно отдохнул в Калининграде и удивился расходам
Капризов побил 20-летний рекорд в НХЛ
ФСБ показала видео задержания россиянина в Севастополе по подозрению в госизмене
МИД ответил на планы Чехии выслать 60 российских дипломатов
Длина платья Бузовой на новом фото вызвала споры среди фанатов
Противники Пашиняна приковали себя наручниками к воротам правительства
В Совете Федерации прокомментировали реакцию США на сравнение с Шерханом
Россияне поставили рекорд по потреблению свинины
Новости партнеров
Прослушать новость

Посла Чехии вызовут на «конкретный разговор» в МИД

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: АГН «Москва»

Посла Чехии в России вызовут в российский МИД на «конкретный разговор» в четверг, 22 апреля. Об этом заявила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире радиостанции «Вести.фм».

По словам Захаровой, чешского дипломата предупредят о реакции Москвы на возможные дальнейшие шаги со стороны Праги. «Обвинять нашу страну в разрушении двусторонних отношений у них не будет ни повода, ни возможности», — подчеркнула дипломат.

Ранее Прага потребовала от Москвы вернуть высланных чешских дипломатов обратно, причем сделать это нужно до 12:00 22 апреля — в противном случае Чехия обещает выслать других сотрудников российского диппредставительства.

Отношения России и Чехии ухудшились на фоне обвинений в адрес российских спецслужб, которых Прага считает причастными к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. За этим последовало решение о высылке 18 российских дипломатов. Кроме того, 19 апреля члены правительства Чехии единогласно решили исключить «Росатом» из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС «Дукованы» на юго-востоке страны.

Москва пообещала предпринять ответные шаги и уже выслала 20 чешских дипломатов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Чехия приготовилась выслать еще 60 российских дипломатов
МИД назвал ультиматум Чехии «залпом в никуда»
Сенаторы Чехии призвали расторгнуть договор о дружбе с Россией