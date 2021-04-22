Посла Чехии вызовут на «конкретный разговор» в МИД

Посла Чехии в России вызовут в российский МИД на «конкретный разговор» в четверг, 22 апреля. Об этом заявила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире радиостанции «Вести.фм».

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По словам Захаровой, чешского дипломата предупредят о реакции Москвы на возможные дальнейшие шаги со стороны Праги. «Обвинять нашу страну в разрушении двусторонних отношений у них не будет ни повода, ни возможности», — подчеркнула дипломат.

Ранее Прага потребовала от Москвы вернуть высланных чешских дипломатов обратно, причем сделать это нужно до 12:00 22 апреля — в противном случае Чехия обещает выслать других сотрудников российского диппредставительства.

Отношения России и Чехии ухудшились на фоне обвинений в адрес российских спецслужб, которых Прага считает причастными к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. За этим последовало решение о высылке 18 российских дипломатов. Кроме того, 19 апреля члены правительства Чехии единогласно решили исключить «Росатом» из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС «Дукованы» на юго-востоке страны.

Москва пообещала предпринять ответные шаги и уже выслала 20 чешских дипломатов.