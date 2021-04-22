Премьер Чехии счел несбалансированным штат посольств в Праге и Москве

Число сотрудников посольств в Праге и Москве должно быть сбалансированным. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Его цитирует ТАСС.

Глава правительства также считает необходимым привести штат обоих диппредставительств в пропорциональное соответствие.

Ранее сообщалось, что Чехия в среду, 21 апреля, объявит о новой высылке российских дипломатов. По данным источников в органах власти республики, президент Чехии Милош Земан вскоре назначит нового главу МИД страны. Сразу после вступления Якуба Кулганека в должность будет сообщено о дальнейшей высылке российских дипломатов.

Отношения России и Чехии ухудшились на фоне обвинений в адрес российских спецслужб, которых Прага считает причастными к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Именно за этим последовало решение о высылке 18 российских дипломатов. Кроме того, 19 апреля члены правительства Чехии единогласно решили исключить «Росатом» из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС «Дукованы» на юго-востоке страны.