В Совфеде оценили перспективы выплаты Россией компенсации Чехии за взрывы

В Совете Федерации оценили перспективы выплаты Россией компенсации Чехии за взрывы на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. По словам первого зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, Москва на это не пойдет, сообщает в четверг, 22 апреля, РИА Новости.

Сенатор подчеркнул, что Россия не пойдет ни на какую компенсацию Чехии за взрывы, поскольку не причастна к ним, ее вина не доказана.

Ранее 22 апреля сообщалось, что Чехия приготовилась выслать около 60 российских дипломатов, если Москва до 13:00 (мск) 22 апреля не выполнит выдвинутый Прагой ультиматум, согласно которому ей нужно вернуть высланных чешских дипломатов.

Россия выслала 20 чешских дипломатов после аналогичного шага Чехии, которая признала персонами нон-грата 18 сотрудников российского дипломатического представительства в республике.

Отношения России и Чехии ухудшились на фоне обвинений в адрес российских спецслужб, которых Прага считает причастными к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Именно за этим последовало решение о высылке 18 российских дипломатов. Кроме того, 19 апреля члены правительства Чехии единогласно решили исключить «Росатом» из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС «Дукованы» на юго-востоке страны.