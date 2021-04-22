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Захарова сравнила поведение Чехии с книгой Кафки

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Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сравнила поведение Чехии с книгой Кафки «Процесс». Таким мнением она поделилась в беседе с «Говорит Москва», ее слова приведены в Telegram-канале радиостанции.

Захарова подчеркнула, что действия Праги полностью алогичны и неразумны с точки зрения национальных интересов страны и выстраивания двусторонних отношений с другими государствами. «Бывают случаи, когда приговор можно услышать неожиданно, от кого угодно, когда угодно», — процитировала она.

Ранее Прага потребовала от Москвы вернуть высланных чешских дипломатов обратно, причем сделать это нужно до 12:00 22 апреля — в противном случае Чехия обещает выслать других сотрудников российского диппредставительства.

Отношения России и Чехии ухудшились на фоне обвинений в адрес российских спецслужб, которые Прага считает причастными к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. За этим последовало решение о высылке 18 российских дипломатов. Кроме того, 19 апреля члены правительства Чехии единогласно решили исключить «Росатом» из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС «Дукованы» на юго-востоке страны.

Москва пообещала предпринять ответные шаги и уже выслала 20 чешских дипломатов.

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